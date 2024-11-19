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الاحتلال يسن مشروع قانون يسمح لليهود بامتلاك أراضي الضفة

الاحتلال يسن مشروع قانون يسمح لليهود بامتلاك أراضي الضفة
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

بحثت لجنة وزارية "إسرائيلية" اليوم الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي في الضفة الغربية.

العالم - الاحتلال

ويهدف مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب (الصهيونية الدينية) اليميني المتطرف موشيه سلومون، إلى إلغاء قانون أردني قائم لتنظيم هذه المسألة. ويسمح مشروع القانون، الذي ناقشته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لليهود بامتلاك الأراضي في الضفة الغربية.

ويدفع حزب (الصهيونية الدينية)، الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، نحو ضم الضفة الغربية، ويدعو إلى الاستيطان فيها.

ورحب الحزب، بتعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بما فيها المرشح لمنصب السفير في کیان الاحتلال مايك هاكابي، الذي يؤيد الاستيطان وضم الضفة الغربية.

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