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إعلام الإحتلال: قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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