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حزب الله بقصف للمرة الثانية تجمعا لقوات الإحتلال شرقي مدينة الخيام

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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