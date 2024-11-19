اجتماع لجنة ثلاثية إيرانية-سعودية-صينية لمتابعة اتفاق بكين

العالم - إيران

وترأس الاجتماع نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد عبد الكريم الخريجي، وبمشاركة وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة ماجد تخت روانجي النائب السياسي لوزير الخارجية الإيراني والوفد الصيني برئاسة دنغ لي نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية.

وأكد الطرفان الإيراني والسعودي مرة أخرى التزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاق بكين، ومواصلة الجهود لتكامل علاقات الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام الحكومات و السيادة والاستقلال والأمن.

كما رحبت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدور الإيجابي والمستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ اتفاق بكين.