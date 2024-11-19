الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس - كتيبة جنين: قنصنا قناصة إسرائيليين وحققنا إصابات مؤكدة

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :