تصفيات كأس العالم2026/إيران تهزم قيرغيزستان بنتيجة 3-2

العالم - إيران

قطع منتخب إيران خطوة جديدة في طريق التأهل إلى كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بفضل فوزه المثير على مضيفه منتخب قيرغيزستان 3/ 2 اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.

وانفرد منتخب إيران بصدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب أوزبكستان الذي فاز في وقت سابق اليوم على نظيره الكوري الشمالي 1 /صفر.

وبدا الفريق الإيراني في طريقه لتحقيق فوز سهل بعد تقدمه بهدفين بتوقيع مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي في الدقيقة 12 وصالح حرداني مدافع فولاد خوزستان الإيراني في الدقيقة 33.

لكن منتخب قيرغيزستان لم يستسلم ونجح في العودة إلى المباراة بهدفين عن طريق جويل كوجو في الدقيقتين 51 و64 علما بأن الهدف الثاني جاء من ضربة جزاء.

لكن سردار آزمون مهاجم شباب الأهلي الإماراتي تقمص دور البطولة وسجل هدف الفوز الثمين للفريق الإيراني في الدقيقة 76 .