مراسل العالم يكشف عن حصيلة ضحايا الغارات على الضاحية الجنوبية اليوم

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى تدمير مبنى مؤلف من 4 طبقات تدميرا كليا وقد إنتهت عملية رفع الانقاض والبحث في هذا المبنى الذي استهدفه سلاح الجو الاسرائيلي.

ولفت مراسلنا إلى أنه فيما يتعلق بحصيلة الغارة التي شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية على منطقة زقاق البلاط في العاصمة بيروت، وهنا نتحدث عن مكان جغرافي يبعد عن الضاحية الجنوبية لبيروت كانت الحصيله 10 شهداء و31 جريحا أيضا في حصيلة نهائية وفقا لمصادر في وزاره الصحة اللبنانية.

ونوه مراسلنا إلى أن كل هذه الإعتداءات والتدمير المنهج الذي يقوم به العدو الصهيوني وقتل المدنيين الأبرياء العزّل يؤكد فشله واخفاقه في الميدان، لاسيما في جنوب لبنان، وكل هذا الضغط الذي يقوم به العدو الصهيوني يهدف الى ارباك الطرف اللبناني في المفاوضات حول مسودة إتفاق وقف اطلاق النار.

وأضاف أن العدو الصهيوني حتى هذه اللحظات لم يحقق أيا من أهدافه التي كان قد رسمها وحددها منذ بدء عدوانه سواء على غزة أو على لبنان، فهو لم يسترجع الأسرى حتى الآن، ولم يرجع سكان الشمال الى غلاف غزة، ولم يقضي على حماس حتى هذه اللحظات، فهو يخفق ويفشل فشلا ذريعا سواء كان في غزة أو في جنوب لبنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...