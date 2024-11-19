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حزب الله: إجمالي خسائر العدو 110 قتلى واكثر من 1050 جريحا جنوب لبنان

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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