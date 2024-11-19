تفاؤل هوكشتاين.. واقع أم تمنيات؟

العالم – بانوراما

من جهته وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعد لقائه هوكشتاين لمدة ساعتين، وصف الوضع بالجيد مبدئيا، حيث تم بحث المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي.

وأوضح بري أن ما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل التقنية، على أن يتم الاتفاق عليها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

ومن المقرر أن يبحث هوكشتاين في الكيان الإسرائيلي ما حمله معه من بيروت.

وكان المبعوث الأميركي قد وصل بيروت لتسلم رد لبنان على بنود الوثيقة الأميركية لوقف إطلاق النار مع بعض نقاط خلافية تنحصر في بندي الدفاع عن النفس الذي تريد تل أبيب إدراجه في المسودة، وعضوية لجنة مراقبة تطبيق القرار 1701.

وبهذا الشأن تستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من بيروت الأكاديمي والمحلل السياسي د.وسام إسماعيل، وكذلك من بيروت الباحثة في الشؤون السياسية والدولية د.هدى رزق.. حيث تناقشهم هذه الأسئلة:

- المبعوث الأميركي تحدث عن وجود فرصة.. ما مدى واقعية هذه الفرصة في ظل التصعيد الميداني الحاصل في المواجهة؟

- حتى في حال التوصل لاتفاق هل هناك ضمانات بعدم تراجع نتنياهو عنه خاصة وأنه معروف بتراجعه عن الاتفاقات؟

- هل الاتفاق أو الفرصة التي تحدث عنها هوكشتاين تشمل غزة أم أن أي اتفاق حاليا سيقتصر على الوضع اللبناني ويخرج حزب الله من جبهة إسناد غزة؟

- حزب الله صعد عملياته ضد الاحتلال في رسالة واضحة باستعداده لحرب مفتوحة وأثبت قدرته على تنفيذ وعيده وأهدافه.. هل يمكن لتل أبيب التعايش مع هذا الوضع مستقبلا؟

- رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال عقب لقائه مع هوكشتاين إن الوضع جيد مبدئيا.. هل يمكن استنتاج أن بري غير واثق من الفرصة والأمل اللذين يتحدث عنهما هوكشتاين؟

- هل الإدارة الأميركية الحالية والمنتهية ولايتها تسعى حقا للتوصل إلى حل للحؤول دون أن تحصل الإدارة الجديدة بقيادة ترامب على فرصة لتسجيل إنجاز في المستقبل أم أنها تريد مجرد نقل الأزمة لترامب وإدارته؟

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