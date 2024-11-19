شاهد عمليات حزب الله في العمق الفلسطيني المحتل اليوم

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى استهداف المقاومة لقاعدة او مقر غاليلوت مقر الاستخبارات 8200 في ضواحي تل أبيب بالإضافة الى مدينة صفد بصلية صاروخية وقاعدة تدريب لواء المظليين في كرمئيل، وقاعدة رامات دافيد التي تقع جنوب شرق حيفا.

كما نوّه إلى مهاجمة المقاومة لقاعدة بيت ليد، التي هوجمت بسرب من الطائرات المسيرة الهجومية والتي تحوي على معسكرات تدريب للوائي ناحل والمظليين، وهي تقع في شرق مدينة نتانيا هذا بالاضافه طبعا الى معالوت ترشيحا والى الكريوت شمال حيفا والى غورين بالجليل الغربي.



وأشار مراسلنا إلى صفارات الإنذار التي دوت في الجليل الغربي والتي تحدثت بعض الأنباء عن استهداف لمنطقة طبريا منوها لانتظار بيان للمقاومة يوضح التفاصيل المتعلقة بهذا الهجوم، بالإضافة إلى العديد من العمليات التي أتت على خلفية الخط الحدودي مع فلسطين المحتلة ونتحدث عن كريات شمونة وعن المنارة عن أفيفيم وعن كفر بلوم وعن مرغليوت اليوت وعن مسكافعام وموقع البغدادي الذي يطل مباشره على بلدة مركبا.

وكان قد أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم الثلاثاء، قصف قاعدة غليلوت الإسرائيلية (مقر وحدة الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية 8200) ب‏ضواحي مدينة تل أبيب، إضافة لقاعدتي “بيت ليد” شرق مدينة نتانيا (وسط) و”رامات ديفيد” جنوب شرق مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة.

كما نفذت المقاومة الاسلامية في لبنان، هجوما جويا بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رامات ديفيد (قاعدة جويّة رئيسية في الشمال وتضُم أسراب قتالية حربية) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة؛ وفقا لبيان حزب الله.

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