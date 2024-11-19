شاهد/سعودية تصدح برأيها الصريح حول موسم الرياض

العالم - السعودية

وتظهر المرأة في المقطع الذي حظي بإشادة واسعة وهي تقول: “أقسم بالله لما شفت المقاطع ما صدقت إنها موجودة عندنا بالرياض بالتحديد، وأي شابة ما حضرت المسيرة أقول لها بيض الله وجهك ونشهد أنك بنت رجال”.

وأضافت: “أيضا هذا الكلام للرجل اللي ما راح لمسيرة كهذه، افتتاح موسم الرياض، أقول بيض الله وجهك والله إنك رجل كفؤ لأنه لا بعاداتنا ولا بتقاليدنا الصراحة، ولا ديننا يرضى بهذا الشيء”.

وتابعت: “شوفو احنا مو ضد القرارات اللي صارت، بالعكس قرارات جميلة تثبت تفتح المملكة العربية السعودية، خاصة بالنسبة لقيادة المرأة وشغلها في أي مجال حتى لو كان فيه اختلاط ما قلنا حاجة فهذا رزقها لكن مسيرة كهذه فيها خراب أقسم بالله”.

وأردفت: “ولدي خالد الله يحفظو لما شاف قالي يما شفتي مسيرة افتتاح موسم الرياض، قلت إي شفتها واش فيه يما، قال ما جايز هذا الوضع.. يا رب لك الحمد والشكر.. أحمد الله وأشكره وأقسم بالله العظيم، ليس أمام المتابعين أدعي المثالية أو أنا أم مثالية لكن ابني رآها شيء يوجع القلب”.

وأشاد الكثيرون بموقف المرأة التي عبرت عن رأيها دون خوف، فيما تعالت أصوات أخريات يدعمن موقف السيدة مع تدشين هاشتاغ “نرفض تدنيس بلاد الحرمين”.

وشكلت العروض في موسم الرياض التي اتسمت في مجملها بالعري الفاضح صدمة بالنسبة لمسلمين من مختلف دول العالم، الأمر الذي جعل “موسم الرياض” يتصدر الترند عبر محرك البحث غوغل ومختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وقال نشطاء إن السعودية التي تسمى بأرض التوحيد ومهبط الوحي انحرفت كثيرا عن تعاليم الدين الإسلامي، لافتين إلى أنها جمدت عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستحدثت هيئة الترفيه بقيادة تركي آل الشيخ.