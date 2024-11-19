الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قماطي: الرئيس بري يواجه مهمة صعبة ومعقدة لكنه يتحلى بالكفاءة اللازمة

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :