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النائب قماطي: الإحتلال أفشل الحل السياسي في غزة ونتوقع المثل في لبنان

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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