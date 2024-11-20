تحذيرات بتوسيع رقعة الصراع بعد تهديدات بضرب المقاومة العراقية

العالم – خاص بالعالم



وشدد المجلس الوزاري للأمن الوطني رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الاسرائيلي والموجهة ضد العراق، مؤكدا أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له ضد العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوة جديدة تزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة.

وخلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري، أكدت الحكومة أن للعراق دور أساسي في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.

بدوره حذر رئيس المجلس محمد شياع السوداني؛ من عدوان إسرائيلي مخطط له على بلاده، ووجه الأجهزة المختصة بالتأهب للتصدي لأي تهديد.

كما وجه وزارة الخارجية بدعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحد ضد التهديدات الإسرائيلية، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى النظر في الشكاوى المقدمة من العراق ضد انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لأجوائه.

من جهتها رفضت المقاومة العراقية تهديدات العدو واعتبرت ان جبهة الإسناد العراقية حية.

وأكد قيادي في حركة النجباء أن تلك التهديدات تمثل ذريعة لتوسيع رقعة الحرب، وعدم التجاوب مع الضغوط الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان.



وشدد على ان المقاومة لن تتنازل عن واجبها الأخلاقي والوطني المتمثل في نصرة لبنان وفلسطين ومهاجمة الكيان الاسرائيلي بكل ما لديها من قوة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...