شاهد/مساعي أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد في محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أن كييف تسعى لتحقيق 'سلام مستدام' لا يمكن لموسكو تدميره في المستقبل حسب تعبيره.

زيلينسكي شدد على ضرورة وجود ضمانات قوية لتحقيق سلام فعال مع روسيا، مشيرًا إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها أوكرانيا، حيث قُتل43 ألف جندي وأصيب حوالي 73 ألف منذ بدء الحرب في فبراير عام2022.

في المقابل، اتهم الكرملين الرئيس الأوكراني برفض التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددًا على ضرورة اعتراف كييف بالوقائع على الأرض.

دوليا.. دعا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى 'وقف فوري لإطلاق النار' وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى الخسائر البشرية الهائلة التي تكبدها الجانبان.

في حين أشار مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان إلى أن إدارة بايدن تسعى لوضع أوكرانيا في موقف قوي على طاولة المفاوضات.

بدوره أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية الجهود المشتركة لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

ومع استمرار الجهود الدبلوماسية، يبقى السؤال.. هل ستتمكن الأطراف المعنية من تجاوز الخلافات وتحقيق السلام المنشود؟

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