كاميرا العالم ترصد الغارة الإسرائيلية على قضاء صور

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى الغارة الإسرائيلية التي يسمع صوتها وسحب الدخان التي تندلع من المكان في بلدة المنصوري بقضاء صور، منوها إلى أن تلك المنطقة وصولا إلى بلدة مجدل زون عرضة للقصف المدفعي الإسرائيلي العنيف والذي لم يتوقف البتة خلال الفتره السابقة.

ولفت مراسلنا إلى أن تلك التطورات تأتي في سياق التطور الميداني خاصة بعد محاولات جيش الإحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة البياضة وفشل ذلك بفعل صدّ المقاومة لكل هذه المحاولات التي يحاول الإحتلال الاسرائيلي منذ ليلة امس الدخول الى لا زالت ايضا المدفعية الإسرائيلية حتى هذه الساعة تستهدف بلدة مجدل زون.

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