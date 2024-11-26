كاميرا العالم ترصد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.. إليكم التفاصيل

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن طائرات الإحتلال كانت قد شنت عشر غارات على مناطق في حارة حريك والحدث وبرج البراجنة منوها أن هذه الغارات أتت عقب تحذيرات وإنذارات من قبل جيش الإحتلال حيث بلغ عدد التحذيرات 20 تحذيرا اسرائيليا اطلقها المتحدث باسم جيش الإحتلال وأنه للمرة الأولى يتم اصدار انذارات وتحذيرات بهذا العدد الكبير.

ولفت مراسلنا الى شن طائرات الإحتلال لعشرة غارات في لحظة واحدة وحزام ناري عنيف على تلك المناطق حيث تغطي سحب الدخان الاسود سماء الضاحية الجنوبية.

ونوّه مراسلنا الى أن الاماكن المستهدفة التي قصفها الإحتلال هي عبارة عن مباني سكنية لا يوجد فيها أي أهداف عسكرية ولا مخازن اسلحة ووسائل قتالية لحزب الله كما يدّعي كيان الاحتلال بأنه يقوم بمهاجمة البنى التحتية لحزب الله ومراكز قيادية وعسكرية، الا ان كل ما يقوم به العدو الصهيوني هو التدمير الواسع والمنهج لهذه الوحدات السكنية لاسيما الحديث على ساعات مقبلة من أجل محادثات وقف اطلاق، كما صرحت بذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية واكسيوس نقلا عن مصادر أمريكيه منوها بعدم وجود أيّ بيان رسمي من جانب لبنان حول وقف إطلاق النارفي لبنان.





وكانت قد شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي غارات عنيفة على منطقة النويري في العاصمة اللبنانية بيروت ، وذكرت مصادر لبنانية أن مبنى انهار إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط مجمع خاتم الأنبياء في منطقة النويري.

فيما نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي عدة انذارات بالاخلاء لعدد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأخرى في الناقورة جنوبي لبنان.

وجاءت إنذارات الاخلاء بعد سلسلة غارات اخرى طالت مناطق في برج البراجنة وتحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية. وكذلك عدة بلدات جنوبية، أصيب اثرها عدد من المدنيين.

وأعلنت الصحة اللبنانية استشهاد31 شخصا واصابة 64 إثر الغارات الإسرائيلية منذ أمس.

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