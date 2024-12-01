شاهد.. الجيش السوري يحبط تسلل الإرهابيين نحو ريف اللاذقية الشرقي

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من قلعة المضيق غرب خان شيخون إلى معردس وحلفايا وطيبة الامام وخربة الحجامة. وكذلك تل الناصرية وتل السمان وزور الجديد وزور المحروقة وزور الحيصة وزور قصيعية وزور بلحسين بعد تأمين جميع المداخل والمخارج لقرى ريف حماة الشمالي.

طيران الجيش السوري اغار على تجمعات الارهابيين في قرية القرقور شمال سهل الغاب، كما استهدفت مدفعيته مواقعهم في ريف جسر الشغور غرب إدلب، ومقرات الإرهابيين في مدينة إدلب ومحيطها بصواريخ 'توتشكا' الدقيقة.

وفي الريف الشمالي لحماة، أغار الجيش السوري على موقع رئيسي لإرهابيي النصرة قرب خان شيخون ومورك؛ فيما يعمل الجيش السوري على اسقاط وتدمير مسيرات الارهابيين على محاور الاشتباكات شمالي حماة،

كما كشفت مصادر ميدانية عن أسر عدد من الارهابيين في محاور القتال. وسط فرار جماعي للارهابيين من مواقع في ريف حماة الشمالي بسبب الغارات وتزامنا مع وصول تعزيزات ضخمة للجيش السوري.

وفي حلب، التي اكمل الارهابيون سيطرتهم على احيائها، استهدف سلاح الجو السوري تجمعا للارهابيين في ساحة جامعتها، اثناء تحضرهم للانسحاب، ما اسفر عن مقتل العشرات، كما استهدف الطيران الروسي مقر ارهابيي فرقة الحمزة على محور مارع بريف حلب الشمالي.

أما غرب البلاد، فقد اعلنت مصادر عن افشال الجيش السوري تسللا للارهابيين نحو بلدة سلمى، فيما اغار الطيران الحربي على مقر مركزي لإرهابيي الحزب التركستاني بريف اللاذقية الشمالي.

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