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وكالة فارس: وزير الخارجية القطري يزور طهران غدا للقاء نظيره الإيراني

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

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