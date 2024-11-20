دلالات فشل الإحتلال بتحقيق تقدم برّي بالجنوب اللبناني

العالم – العين الإسرائيلية

وبحث البرنامج في الحرب العدوانية على لبنان التي لم تحقق أهدافها المعلنة وتمكن حزب الله بشكل كبير من إفشال محاولات التقدم في القرى الحدودية في جنوب لبنان ونجاحه في إيصال صواريخه ومسيّراته إلى تل ابيب والعمق الفلسطيني المحتل وهو ما تابعه الإعلام العبري من خلال مراسليه.

وفيما يتعلق بالمجازر والتدمير الذي يلحقه الإحتلال في مناطق واسعة أكان في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وحتى العاصمة بيروت وفشل الإحتلال في تحقيق أيّ تقدم بري في الجنوب وحتى في إعتراض صواريخ ومسيرات حزب الله ودلالات ذلك، أكد صالح أبو عزة المتابع للشأن الإسرائيلي بأنه لا يمكن لأي جيش في العالم أن يحسم أي معركة أو يربح أي حربا باستخدام سلاح الجو فقط، وهو يدرك هذه المعادلة العسكرية الاسرائيلية فكان لابد له أن يكون له دور برّي، لعل وعسى يستطيع أن يحقق أي شيء.

ولفت أبو عزة إلى أنه رغم وجود أهداف يعلنها كما يعلنها عبر الكابينيت وإعادة المستوطنين الى الشمال أو أهداف يعلنها عبر تصريحات تخرج من أحد القيادات السياسية أو العسكرية إلا أن هنالك أهدافا مضمرة، رغم أهدافها المعلنة أو أهدافها غير المعلنة، فإنه لم يستطيع على ارض الواقع أن يحقق أي شيء،منوها إلى أن هنالك كان رصدا للمقاومة على سبيل المثال بأعداد جرحى وإصابات جيش الإحتلال منذ إنطلاق هذه العملية البريه منذ تاريخ 30/9 /2023 ونستمع بالأمس الى تصريحات تخرج من الإعلام الرسمي الإسرائيلي ويقول بأن الأعداد متقاربه تفوق 1000 جريح، ونحن نتحدث عن صعوبة بالغة لجيش الإحتلال في التقدم، وبأن قوات حزب الله استطاعت أن تصد الهجمات في الحقيقة وأوقعت في هذا الجيش الخسائر، مما يدفع للحديث عن المرحلة الثانية أو مراحل متقدمة ما هو إلا نوع من العبث والقفز على النتائج على أرض الواقع.

وألقى البرنامج الضوء على الإعلام العبري الذي ما زال يتحدث عن صدمه المستوى السياسي والعسكري في الكيان من تمكن حزب الله من استعادة قدراته وقوته رغم عمليات الإغتيال التي تعرضت لها قياداته الأولى والشكوك في أن تنجح أي تسوية في لبنان في وقف الخطر الذي يمثله حزب الله ضد الإسرائيليين.

وناقش البرنامج المفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق لوقف الحرب العدوانية على لبنان، حيث رأى أحد المحللين العسكريين في الإعلام العبري أن هذه المفاوضات التي تجري تحت النار تثبت أن حزب الله ينجح في إطلاق صواريخه ومسيراته في العمق الصهيوني ويلحق خسائر جسيمة وفادحة بالإسرائيليين.



ورصد البرنامج ما يجري في الداخل الاسرائيلي حيث الإنقسامات تطفو إلى السطح وذلك بعد فضيحة تسريب الوثائق الأمنية السرية والمطالبات بإقالة رئيس الشاباك والمحاذير التي قد تنجم عن هذه الاقالة.



ضيف البرنامج:

-المتابع للشأن الإسرائيلي صالح أبو عزة

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