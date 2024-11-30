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باختصار..

سوريا.. ماذا يجري في حلب؟

السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

بعد هدوء دام ما يقارب5 سنوات تشهد مناطق الشمال السوري تصعيدا عسكريا متسارعا.

العالم - باختصار

قامت الجماعات الإرهابية المسلحة بهجوم مفاجئ الأربعاء 27 نوفمبر في ريف حلب.

الهجوم الذي شنته المجموعات المسلحة بمختلف فصائلها إنطلق على محاور عدة.

تخلّل هجوم الجماعات الإرهابية هجمات بالسيارات المفخخة والقذائف الصاروخية.

المجموعات الإرهابية إدّعت أنها سيطرت على سبعة أحياء غرب مدينة حلب.

الجيش السوري كذّب تلك الادعاءات وأعلن تصديه لتلك الهجمات.

الجيش السوري وحلفائه إستوعب الهجوم الذي تديره غرفة عمليات تقودها بشكل أساسي جبهة النصرة.

تشارك في الهجوم فصائل تابعة لما يسمى "الجيش الوطني" الذي يقال أنه يحظى بدعم تركيا.

الجيش السوري تقوم التنظيمات الارهابيه بنشر معلومات واخبار ومقاطع فيديو مضللة.

الجماعات الإرهابية المسلحة تقوم بإرسال تعليمات بالإخلاء إلى جميع المدنيين.

على غرار الأساليب التي يستخدمها جيش الإحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة.

خبراء تحريك الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا جاء بقرار أمريكي_صهيوني.

وكان نتنياهو في وقت سابق هدّد الرئيس السوري بشار الأسد قائلا أنه"يلعب بالنار".

ما يجري في سوريا هو استكمال لمشروع"إسرائيل"بتشكيل شرق أوسط جديد خالي من المقاومة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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