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إعلام الإحتلال: إصابة إسرائيليين اثنين بعد دخولهما قرية دير بلوط بالضفة

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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