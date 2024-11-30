عودة الحرب الصهيونية على لبنان من خلال البوابة السورية

العالم - انقلاب الصورة



لم تكد تقف الحرب العدوانية الصهيونية على لبنان حتى عادت المؤامرة لتطل من جديد، هذه المرة ما خلال البوابة السورية كما كانت منذ 13 عاما.

عادت من جديد فأوعزت أمريكا والكيان الصهيوني إلى المجموعات الارهابية لينتقموا من سوريا، بعد أن خطب نتنياهو موجها كلاما واضحا وتهديدا واضحا الى الرئيس السوري بشار الأسد :"إياك أن تلعب بالنار"، فكانت كلمة السرّ الى هذه المجاميع الإرهابية.

والسبب أن الإنتصار الذي تحقق في لبنان أغاظ هؤلاء ولان مشهد عودة النازحين كان كاسحا وغاضبا لهؤلاء الى درجة أنه استفزهم لأنه في المقلب الآخر كانت الصورة معكوسة تماما.

فالمستوطنون لم يعودوا إلى الشمال، كما وعدهم نتنياهو وجيش الإحتلال وأخفقت الحكومة الصهيونية وجيش الإحتلال في تحقيق أهم الأهداف التي رفعت في الحرب العدوانية على لبنان.



عودة النازحين الى الجنوب كانت عودة فيها الكثير من الفرح الذي انعكس على وسائل الإعلام، فيما المستوطنات كانت تعيش صمت القبور.

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