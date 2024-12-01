شاهد.. الجيش السوري يوسع أماكن سيطرته في ريف حماه الشمالي

العالم - خاص بالعالم

وأشار وسام الجردي مراسل العالم في دمشق إلى توسيع الجيش السوري أماكن سيطرته في ريف حماة الشمالي راسماً قوساً نارياً طال كل مواقع الإرهابيين وفلولهم وأنشاء دفاعات حصينة عن حماة تمتد من أطرافها الشمالية إلى بلدة السقيلبية لمنع أي خرق من قبل المسلحين.



هذه التحصينات كانت مركزاً لانطلاق عمليات عكسية هجومية على المسلحين في أكثر من منطقة ليعد السيطرة على قلعة المضيق ومعردس واضافة لبلدات عدة اهمها حلفايا وطيبة الامام وتل السمان وغيرها من قرى.



الساعات الماضية حملت معها عشرات الغارات الجوية من قبل سلاح الطيران المشترك السوري والروسي على مواقع المسلحين في ادلب وخطوط امدادهم ومواقع تواجدهم.

وبحسب المصادر الرسمية اعداد القتلى تعدت الف مسلح اغلبهم من جنسيات أجنبية، الهجوم العكسي للجيش يأتي بعد عدة أيام من محاولات تقدم للمسلحين في جبهات حلب وحماة وادلب رافقها تضخيم اعلامي كبير والتي كسرت أمام جدار تواجد الجيش لتقع مجموعات كبيرة من الإرهابيين في كمائن اعدت على تخوم ريف حماة.

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