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غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الريحان في قضاء جزين جنوب لبنان

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

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