الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران تبلغ القائم بالأعمال البريطاني انها لن تترك هذه التصرفات دون رد

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :