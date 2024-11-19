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طهران تبلغ الدبلوماسي البريطاني ان تعاونها الدفاعي والأمني ليس ضد اي أحد

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

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