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قناة 12 العبرية: سقوط عدة صواريخ في مستوطنة المطلة وتضرر أحد المباني

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

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