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شهداء ومصابون بغارة إسرائيلية على بلدة زفتا في قضاء النبطية جنوبي لبنان

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

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