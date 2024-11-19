طهران تستدعي سفير المجر احتجاجاً على الحظر الأوروبي على الملاحة البحرية الإيرانية

العالم - إيران

وبعد فرض عقوبات غير قانونية من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد عدد من الكيانات الطبيعية والاعتبارية الإيرانية، بما في ذلك شركة الملاحة البحرية لجمهورية إيران الإسلامية، بحجة كاذبة وهي إرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا، تم استدعاء سفير المجر بصفة أن بلاده تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى وزارة الخارجية يوم الثلاثاء وتم إبلاغه الاحتجاج الشديد على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا اللقاء أدان المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية مجيد نيلي ما قام به الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على عدد من الأفراد والشركات الإيرانية التابعة للملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا ذلك مخالفا للقانون الدولي وتعطيلا لمبدأ حرية الملاحة والتجارة البحرية.

ونفى مجيد نيلي الادعاء بأن إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، وهو الامر الذي نفاه سابقا كبار المسؤولين في أوكرانيا أيضا، وقال: إن التعاون المشروع والقانوني لجمهورية إيران الإسلامية مع الدول الأخرى في مجالات الدفاع والأمن ليس ضد أي طرف آخر وأن التدخل غير القانوني من قبل بعض الدول الأوروبية في التعاون الدفاعي الإيراني مع الدول الأخرى أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

كما أعرب المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في الخارجية الإيرانية عن أسفه للسياسات الصِدامية وغير المبررة التي تنتهجها بعض الأطراف الأوروبية، وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تترك هذه السياسات غير المنطقية والمخالفة للمعايير الدولية دون رد.

وأوضح أن مسؤولية تبعات هذا التوجه ستكون على عاتق مؤسسي وواضعي هذه الإجراءات القسرية الأحادية.

من جانبه قال السفير المجري في اللقاء إنه سينقل هذا الاحتجاج إلى بروكسل في أقرب وقت ممكن.