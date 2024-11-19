إستدعاء القائم بالأعمال البريطاني إلى وزارة الخارجية الإيرانية

العالم - إيران

وفي أعقاب فرض المملكة المتحدة عقوبات غير قانونية على عدد من الكيانات الطبيعية والاعتبارية الإيرانية، بما في ذلك شركة الملاحة التابعة لجمهورية إيران الإسلامية والخطوط الجوية الإيرانية، بذريعة كاذبة بإرسال صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا، تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني (في غياب السفير) ليلة الثلاثاء 19 نوفمبر إلى وزارة الخارجية الإيرانية وإبلاغه باحتجاج طهران الشديد على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر من جانب الحكومة البريطانية.

وأدان مساعد المدير العام لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية هذا الإجراء الذي قامت به المملكة المتحدة واعتبره مخالفا للقانون الدولي ويخل بمبدأ حرية الملاحة والتجارة البحرية.

عباس نادري، رفض الادعاء بأن إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، والتي اعترف الرئيس الأوكراني بكذب هذا الادعاء، وأوضح: التعاون المشروع والقانوني لجمهورية إيران الإسلامية مع الدول الأخرى في مجالات الدفاع والأمن ليس ضد أي طرف ثالث، وإن التدخل غيرالمشروع من قبل بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك إنجلترا، في التعاون الدفاعي الإيراني مع الدول الأخرى أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وأشار مساعد المدير العام لأوروبا الغربية بالخارجية الإيرانية إلى أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تترك هذه الأمور غير المنطقية والمخالفة للمعايير الدولية دون إجابة، ومن الواضح أن الحكومة البريطانية مسؤولة عن العواقب المترتبة على مثل هذا السلوك الصدامي غير المبرر.

من جانبه صرح القائم بالأعمال البريطاني أنه سيبلغ لندن بموقف طهران في أقرب وقت ممكن.

كما واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، سفير المجر في طهران بعد فرض عقوبات غير قانونية من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على عدد من الكيانات الطبيعية والاعتبارية الإيرانية، بما في ذلك شركة الملاحة البحرية.