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قناة 14 الإسرائيلية: اطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه جسم مشبوه جنوب الجولان

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

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