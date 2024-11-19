السوداني: رسالة "إسرائيل" الى مجلس الأمن ذريعة للاعتداء على العراق

العالم - العراق

وصرح السوداني، في بيان له عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء العراقي مساء الثلاثاء، أن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقا لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة".

وشدد على، أن "العراق يرفض هذه التهديدات وقرار الحرب والسِّلم، هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق".

ولفت رئيس الحكومة العراقية، إلى"رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني".

ووجَّه السوداني، وفق البيان، بمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي.

وادعى الكيان الصهيوني، في وقت سابق، بانه دعى مجلس الامن الدولي عبر رسالة إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن الجماعات التي تهاجمها من العراق؛ متوعدا بما وصفه "حق الدفاع عن النفس".