ميخائيل بوغدانوف يبحث في طهران أوضاع المنطقة مع عباس عراقجي

العالم - إيران

واشار وزير الخارجية الإيرانية في اللقاء إلى العلاقات الجيدة للغاية القائمة بين البلدين، مؤكدا عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المزيد من تعزيز التعاون في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.

ولفت عراقجي إلى زيارة الوفد الاقتصادي الروسي رفيع المستوى إلى طهران، معربا عن أمله في أن تساعد هذه الزيارة على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

كما اعتبر وزير الخارجية ان حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة غرب آسيا هي نتيجة العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني محذرا من توسيع نطاق الحرب إلى المنطقة بأكملها.

وصرح قائلا : إن الدعم السياسي والعسكري الشامل الذي تقدمه امريكا للكيان الصهيوني قد تسبب في استمرار ارتكاب المجازر الجماعية ضد الاهالي العزل في غزة ولبنان.

من جانبه أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي في اللقاء عن قلقه إزاء الوضع المتأزم في المنطقة واتساع نطاق الحروب مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للحرب الجارية في غزة ولبنان.

كما أعرب بوغدانوف عن ارتياحه لمسيرة تنمية العلاقات القائمة بين البلدين ،مقدما تقريرا عن الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي الروسي رفيع المستوى إلى طهران.