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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في "أفيفيم" بالجليل الغربي

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

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