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كتائب القسام تنعى مجاهدها رامي هزهوزي الذي استشهد امس في جنين

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

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