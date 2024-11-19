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حماس تستنكر قرار الإدارة الأميركية بوضع عدد من قياداتها ضمن قائمة العقوبات

حماس تستنكر قرار الإدارة الأميركية بوضع عدد من قياداتها ضمن قائمة العقوبات
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

إستنكرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بوضع عدد من قيادات الحركة ضمن قائمة العقوبات، واصفة ذلك بالخطوة التي تؤكد السلوك الأميركي المنحاز للاحتلال الصهيوني وجرائمه بحق الشعبن الفلسطيني.

العالم - فلسطين

وإليكم نص التصريح الصحفي الذي أصدرته الحركة بهذا الشأن:

بسم الله الرحمن الرحيم

نستنكر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية والذي يضع عدداً من قيادات الحركة ضمن قائمة العقوبات، ويَصِمُ مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب، ونعدّ هذه الخطوة تأكيداً للسلوك الأميركي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحقّ شعبنا الفلسطيني.

إن قوائم الخزانة الأميركية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قيادات الحركة التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ.

إن الإدارة الأميركية الآفلة لا تزال تصرّ على مواقفها المعادية لحقوق شعبنا الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً كافة القوانين والشرائع، وتعمل على شلّ أدوات المنظومة الدولية ومنعها من القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.

على الإدارة الأميركية مراجعة هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلّي عن أوهام إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني.

حركة المقاومة الإسلامية – حماس

الثلاثاء : 17 جمادى الأولى 1446هـ

‌‎الموافق: 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024م

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