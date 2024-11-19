هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأميركية بمدينة الشدادي النفطية

العالم - سوريا

وأفادت بعض المصادر الإعلامية شرقي سوريا بأن انفجارا كبيرا سمع صده في أرجاء مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، تبين أنه ناجم عن تعرض قاعدة الجيش الأمريكي في مبنى مديرية "حقول نفط الجبسة".

وتابعت المصادر نقلاً عن سكان المدينة، بأن صفارات الإنذار سمعت من داخل القاعدة مع نداءات بمكبرات الصوت من داخل مباني المساكن العمالية التابعة لحقول نفط "الجبسة" التي يحتلها الجيش الأمريكي، تطالب الجنود بالدخول إلى الخنادق والمخابئ داخلها.

يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، بدءا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى هجمات عديدة تجاوزت 220 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.