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طائرات الإحتلال تشن حزاما ناريا على مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

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