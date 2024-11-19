إستشهاد ثلاثة جنود لبنانيين في عدوان جوي للاحتلال على بلدة الصرفند جنوبا

العالم - لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن العدوان على الصرفند أدى إيضا إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح.. ولا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة بحثا عن مفقودين.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن غارة على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية ما أدى إلى ارتقاء شهيدين، وليس بعيدا استهدفت مسيرة إسرائيلية مبنى مؤلفا من أربع طوابق في منطقة الشياح.

وتعرضت المناطق والقرى في الجنوب اللبناني لقصف مدفعي متقطع ونيران رشاشات وقصف إسرائيلي بالفوسفور على أطراف زبقين والقليلة ومجدل زون في محاولة للتقدم باتجاه البياضة ومحيط بلدة السماعية.