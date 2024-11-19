الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يعلن تنفيذ 34 عملية تصدي للإحتلال واستهداف مواقعه أمس الثلاثاء

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :