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12 شهيدا وأكثر من 10 مفقودين بقصف طيران الإحتلال منزلا بجباليا البلد

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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