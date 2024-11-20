الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الإحتلال تقتحم حي أم الشرايط في رام الله وحي سطح مركبا بمدينة البيرة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :