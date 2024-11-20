الصحة اللبنانية: 3544 شهيدًا و15 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي

العالم - لبنان

وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب، أن عدوان الاحتلال على لبنان أسفر عن 3544 شهيدًا و15 ألف مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقالت الوزارة إن الحصيلة ارتفعت بعد ارتقاء 28 شهيدا 107 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن “إسرائيل” حربًا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، فيما تواصل المقاومة الإسلامية فی لبنان خوض المعارك وإطلاق الصواريخ صوب “إسرائيل”.

وبعد اشتباكات مع المقاومة الإسلامية بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وترد المقاومة يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.