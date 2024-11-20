الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على حيي الصبرة وتل الهوا جنوب مدينة غزة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :