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جرافات الإحتلال تشرع بتدمير البنية التحتية بمحيط ديوان السعدي بمدينة جنين

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

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