خاجي وبوغدانوف يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

العالم - إيران

وفي هذا اللقاء الذي جرى الثلاثاء في طهران، ناقش كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني علي أصغر خاجي والممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، آخر التطورات في غرب آسيا وغزة ولبنان وسوريا واليمن.

وفي هذا الاجتماع، أعرب الجانبان أيضًا عن قلقهما إزاء تزايد التوترات والأوضاع الحرجة في المنطقة وطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.

كما اعتبر الطرفان أن الغارات الجوية التي تشن على اليمن بانها تؤدي الى انتشار حالة الانفلات الأمني ​​وعدم الاستقرار في المنطقة.

واشار خاجي في هذا اللقاء إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في دعم الجماعات الإرهابية والانفصالية في سوريا بهدف جعل البلاد غير آمنة مرة أخرى واعرب عن القلق وطالب بوقف التدخل واحترام سيادة هذا البلد.

وفي إشارة إلى ظروف المنطقة، وصف بوغدانوف هذه الظروف بأنها مقلقة للغاية، داعيا إلى إنهاء الصراعات والتوترات في المنطقة.