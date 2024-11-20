الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بوقف تسليح "إسرائيل"

أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بوقف تسليح
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء، إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف إمداد الكيان الإسرائيلي بالأسلحة، متّهمين واشنطن بأنها "متواطئة" في "فظائع" الحرب في غزة.

العالم - الأميركيتان

وقال السناتور بيرني ساندرز في مؤتمر صحافي، إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيراً إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".

وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاماً هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أمريكية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".

مع عدد من المشرعين الديموقراطيين، عرض السناتور الاشتراكي نصوصاً عدة تدين المساعدات الأمريكية لإسرائيل، سيتم التصويت عليها الأربعاء.

وقال ساندرز إن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع. هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".

وإذا لم تحصل مفاجآت، من المتوقع ألا تعتمد مشاريع هذه القرارات، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعماً ثابتاً لإسرائيل، الحليف التاريخي للولايات المتحدة.

وتساءل السناتور كريس فان هولين في المؤتمر الصحافي "هل الالتزام الراسخ للولايات المتحدة تجاه إسرائيل يجبرها على التعامي عن المعاناة التي تتكشف أمام أعيننا؟".

روابط ذات صلة

'أوقفوا التواطؤ'.. المتظاهرون في لندن يطالبون بوقف تسليح 'إسرائيل'

نتنياهو بين الاحتجاجات والاستقالات، وتسليح كيان الاحتلال.. عبء قانوني أم عار تاريخي؟

تظاهرات حاشدة في شيكاغو للمطالبة بوقف تسليح "إسرائيل"

لبنان ترفض عرضا امريكيا لوقف اطلاق نار مقابل حرية عمل "اسرائيل"