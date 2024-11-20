أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بوقف تسليح "إسرائيل"

العالم - الأميركيتان

وقال السناتور بيرني ساندرز في مؤتمر صحافي، إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيراً إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".

وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاماً هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أمريكية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".

مع عدد من المشرعين الديموقراطيين، عرض السناتور الاشتراكي نصوصاً عدة تدين المساعدات الأمريكية لإسرائيل، سيتم التصويت عليها الأربعاء.

وقال ساندرز إن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع. هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".

وإذا لم تحصل مفاجآت، من المتوقع ألا تعتمد مشاريع هذه القرارات، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعماً ثابتاً لإسرائيل، الحليف التاريخي للولايات المتحدة.

وتساءل السناتور كريس فان هولين في المؤتمر الصحافي "هل الالتزام الراسخ للولايات المتحدة تجاه إسرائيل يجبرها على التعامي عن المعاناة التي تتكشف أمام أعيننا؟".