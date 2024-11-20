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مستوطنون يحرقون مركبات الأهالي في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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