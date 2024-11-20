الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات لطيران الاحتلال على بيت لاهيا وتل الهوى في قطاع غزة

الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :